Schoolkinderen in Meldert zingen vredesliederen voor Oekraïne

Het is niet gemakkelijk om dezer dagen met kinderen op de juiste toon te praten over de oorlog en de verschrikkingen in Oekraïne, terwijl ze daar toch veel vragen over hebben. "Eigenlijk hadden we niet zoveel volk verwacht omdat het een doordeweekse dag is. We vonden dat we iets moesten ondernemen, ook om de kinderen eens wakker te schudden met de boodschap: Kijk, vrede begint bij jezelf en wat er gebeurt in de wereld raakt ons heel diep, en daarom zingen we vredesliederen en dragen we vredesteksten voor", zo legt directrice Ann Deboutte van Domino uit.