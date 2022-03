Onterecht ontslagen en naar de gevangenis: Britse postmedewerkers krijgen hogere compensatie na "postkantoorschandaal"

In 2000 werden 6 medewerkers vervolgd voor de geldtekorten, in 2001 waren dat er 41, in 2002 zelfs 64, ... Dat terwijl er ondertussen 12.000 communicatiestoringen werden vastgesteld per jaar en in 76 postkantoren softwarefouten waren. In totaal werden 732 medewerkers vervolgd op verdenking van fraude, diefstal of vervalsing.