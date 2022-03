Spaanse Kroon in Leuven wordt groener: "We willen toekomstgerichte straten bouwen"

Stad Leuven werkt voor dit project samen met de buurtbewoners. "We willen de bewoners meetrekken in dat traject. We willen hen laten meedenken over hoe ze op hun privéterrein ook kunnen ontharden om zo een bijdrage te leveren aan de klimaatverandering."

"Dit onthardingsproject kadert in een groter Europees geheel, waarbij er ook wordt samengewerkt met steden als Krakau, in Polen, en Madrid in Spanje. We gaan ervaringen uitwisselen en dit project in de Spaanse Kroon moet ook een voorbeeld worden voor andere wijken in Leuven, waar we eenzelfde transitie willen realiseren", besluit Dirk Vansina.