Stormen in februari veroorzaakten meer dan half miljard euro schade

De stormen die in februari ons land teisterden hebben een half miljard euro aan verzekerde schade veroorzaakt. Dat blijkt uit een rondvraag door Assuralia, de federatie van verzekeraars. De verzekeringsondernemingen ontvingen bijna 223.000 aangiftes. Dat is een recordaantal voor stormschade in ons land. De meerderheid van die dossiers ging over schade aan woningen.