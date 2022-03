Ze mogen opnieuw naar de campus, maar universiteiten van Gent en Antwerpen zien slechts weinig studenten in aula 

Ook aan de Universiteit Antwerpen komen er beduidend minder studenten naar de les dan verwacht. "En daar zijn verschillende redenen voor: corona is nog niet helemaal voorbij, maar ook bijna alle lessen kunnen thuis online gevolgd worden. Het digitale alternatief is er dus nog steeds. Lessen worden opgenomen of er is een livestream", vertelt Peter De Meyer van de Universiteit Antwerpen.

"De studenten die dan toch naar de les komen, zijn erg gemotiveerd en heel actief in de les", aldus De Meyer. De lessen zullen zeker dit academiejaar nog gestreamd worden aan de Universiteit Antwerpen. Of het volgend jaar nog zo is, weet de universiteit nog niet.