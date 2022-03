Advocaat bestuurder drama Strépy verdedigt cliënt: "Hij wist totaal niet dat hij in carnavalsfeest was terechtgekomen"

De advocaat van de bestuurder Paolo F. (34) die eergisteren is ingereden op een groep carnavalisten in Strépy, zegt dat zijn cliënt niet weet wat er is gebeurd: "In enkele seconden was het daar een drama", zegt Discepoli. De advocaat van de passagier Nino N. (32) bevestigt dan weer dat zijn cliënt extreem vermoeid was en sliep tijdens het voorval. Bekijk hieronder de toelichting van beide advocaten.