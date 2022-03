Opnieuw groei in het Antwerpse toerisme na coronapandemie: "Hotelmarkt is aan het herstellen"

Na 2 moeilijke jaren voor de toeristische sector stijgen de cijfers weer. In 2021 waren er evenveel hotelovernachtingen in Antwerpen als in 2020. Maar de Nederlandse toeristen maakten nog wel een succes van de eindejaarsperiode van 2021 door massaal naar Antwerpen te trekken.

De versoepelingen in de horeca vorige zomer, de verlenging van de kerstvakantie en toestroom van Nederlandse toeristen zorgden voor meer toerisme in de stad Antwerpen. Vooral het verblijfstoerisme is gestegen, maar nog niet zoals voor de coronapandemie. De positieve trend van dagjestoerisme wordt wel verdergezet.