Centrum Ethiek in de Sport na aanstelling Overmars bij Antwerp: "We raden ondertekening van gedragscode aan" 

“Stel dat Antwerp bij het Centrum Ethiek in de Sport om advies zou vragen, dan zouden wij meegeven dat ze echt moeten nadenken om een veilig kader te creëren”, vertelt Coppenolle. “De mensen die met hem gaan samenwerken moeten zich daarbij comfortabel voelen. Wat we ook zouden aanraden is het ondertekenen van een gedragscode waar zeer duidelijk in wordt gesteld wat kan en wat niet en zeker in functie van grensoverschrijdend gedrag.”