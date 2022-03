Bestuurder carnavalsdrama Strépy blijft in de cel, passagier vrij onder voorwaarden

De bestuurder van de auto die eergisteren is ingereden op een groep carnavalisten in Strépy bij La Louvière, blijft in de cel. De man van 34 is aangehouden door de onderzoeksrechter. Zijn passagier, een man van 32, komt vrij onder voorwaarden. Bij het drama in Strépy vielen 6 doden en 10 zwaargewonden.