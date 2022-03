Vilvoordse Facebookgroep zoekt gastgezinnen die vluchtelingen met huisdieren willen opvangen

Vzw Nine Lives (een verwijzing naar de negen levens van een kat), ontfermt zich normaal om de Vilvoordse zwerfkatjes. Maar omdat oprichter Linda Moreels verschillende meldingen kreeg dat mensen met huisdieren uit Oekraïne moeilijk onderdak vinden, besloot ze de Facebookpagina op te richten. "We zien dagelijks beelden op sociale media van Oekraïners die hun hond, kat of zelfs konijn onder de arm, op de schouders of in het beste geval aan de leiband of in een reismandje mee de grens overdragen. Hun dieren zijn een deel van de familie, die laten ze niet in de steek. Maar de opvang van gezinnen met een huisdier is veel moeilijker. Die zware zoektocht kan erg traumatisch zijn. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn."

En dus heeft Linda de Facebookpagina opgericht. Daar kunnen opvanggezinnen, waar Oekraïense vluchtelingen met huisdieren welkom zijn, zich aanmelden. Daarnaast zoekt Linda ook extra materiaal voor de dieren. "Momenteel zijn we bezig met het verzamelen van zowel financiële als materiële donaties. Het gaat dan vooral om dierenvoeding, medische producten, benchen en reismandjes."