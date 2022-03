Vlaanderen schakelt ploeg van 40 justitieassistenten in voor begeleiding slachtoffers tijdens terreurproces 22 maart

Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) werft 28 nieuwe justitieassistenten aan om bijstand te bieden aan de slachtoffers van de aanslagen in Zaventem en in de Brusselse metro, vandaag precies zes jaar geleden. In totaal zal een ploeg van 40 justitieassistenten klaarstaan om bijna 700 slachtoffers voor, tijdens en na het proces te begeleiden. Het assisenproces over de aanslagen start in oktober en zal maanden duren.