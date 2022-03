Minister Van Quickenborne wil 60 extra voogden voor niet-begeleide minderjarigen om lange wachtlijst in te korten

Gevluchte minderjarigen die in ons land aankomen zonder ouders hebben in principe recht op een voogd. Dat is iemand die hen sociaal, juridisch en maatschappelijk de weg wijst en bijstaat. Maar er is een groot tekort aan voogden, zeker nu nog eens 200 Oekraïense niet-begeleide jongeren zich in ons land geregistreerd hebben.