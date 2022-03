Goed of slecht nieuws voor  hondshaai en zeekat? België onderzoekt impact windmolens in beschermd zeegebied

Steven Degraer, marien ecoloog aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, is bezig met een van die 25 studies. In zijn proefopstelling in UGent staat een groot aquarium waar eitjespakketten van onder meer de hondshaai (Scyliorhinus canicula) en de zeekat (Sepia officinalis, een inktvis) geplaatst zijn. Daar onderzoekt Degraer of elektromagnetische straling, zoals degene die vrijkomt bij een windmolenpark, al dan niet een impact heeft op de eitjes.

"De lange grindbedden zijn ideaal terrein voor die dieren om eitjes te deponeren", weet Degraer. "Maar als ze langere tijd zouden worden blootgesteld aan die straling, moeten we bekijken wat de gevolgen zouden zijn. Is er gevaar voor misvorming? Dat is wat we hier onderzoeken."