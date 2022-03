Zestien woonzorgcentra schakelen over naar glazen flessen

De plastic flesjes verdwijnen voorlopig slechts in zestien residenties als proefproject. De bedoeling is om tegen eind 2023 ook in alle tachtig residenties over te schakelen naar de glazen variant.

De flessen zijn volledig recycleerbaar met een plastic dop. De flessen en doppen worden bovendien in Europa geproduceerd, waardoor er minder vervuiling is door transport. Dat zorgt dan weer voor 2 ton minder CO2-uitstoot.