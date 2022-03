4 kajakkers overgebracht naar ziekenhuis na aanvaring met binnenschip in Brugge

Deze avond waren er 2 kajakboten aan het varen op het kanaal Brugge-Varsenare toen plots iets voor 18 uur een binnenschip dichterbij kwam. De kajakkers en het schip konden een aanvaring niet meer vermijden en het 4-tal belandde daarbij in het water. De hulpdiensten werden meteen verwittigd, maar in tussen konden de 4 kajakkers zichzelf snel in veiligheid brengen. Ze liepen geen zware verwondingen op, maar werden uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis. Daar vertoonden ze lichte verschijnselen van onderkoeling.

Scheepvaartpolitie Oost-Vlaanderen, die bevoegd is voor de binnenwateren, zal uitzoeken hoe het ongeval kon gebeuren en wat er fout liep. Daaruit zal duidelijk worden of er effectief sprake was van een aanvaring of als de kajakkers fiks moesten uitwijken. Onder andere de kapitein van het binnenschip zal ondervraagd worden.