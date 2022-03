Panda's en beren kijken in Pairi Daiza toe hoe 47 eerstejaarsstudenten van HOGENT het park opmeten

De olifanten, gorilla's, koala's en andere exotische dieren van dierenpark Pairi Daiza in Henegouwen hebben deze week iets anders om naar te kijken dan de gewone bezoekers: 47 eerstejaarsstudenten landmeten in fluogele hesjes van de HOGENT. Reinout Janssens is lector van de opleiding Landmeten en begeleidt de studenten: "Zij moeten leren meten en het is niet zo spannend om dat altijd op de campus te doen. Daarom zoeken wij ieder jaar een locatie die tot de verbeelding spreekt en hen motiveert. Deze keer is dat Pairi Daiza."