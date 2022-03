50 anonieme meldingen leiden tot  ontdekking van 2 cannabisplantages in provincie Antwerpen

In de provincie Antwerpen zijn 2 cannabisplantages ontdekt dankzij de anonieme meldingen op het meldpunt "drugsplantage ontdekt". Via het online meldpunt kunnen burgers anoniem verdachte situaties in hun omgeving melden. “Burgers hebben er zelf baat bij om een melding te maken omdat het ook over hun veiligheid gaat”, zegt het Antwerpse parket bij Radio 2 Antwerpen.