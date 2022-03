’s Werelds nummer 1 in het vrouwentennis Barty hangt racket aan de haak

“Het is een moeilijke beslissing”, zo laat ze via sociale media weten. “Ik dank iedereen die me gesteund heeft. Ik zal altijd dankbaar zijn voor de tennisherinneringen die ik mijn hele leven zal meedragen”.

Barty won in totaal 3 grandslamtornooien. Roland Garros in 2019, Wimbledon vorig jaar en begin dit jaar de Australian Open in eigen land. Later vandaag zou Barty op een persconferentie meer uitleg geven over haar beslissing.

