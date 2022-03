Actievoerders protesteren tegen plannen voor openbaar vervoer in het Waasland

In Temse en Sint-Niklaas is er protest tegen de nieuwe plannen voor het openbaar vervoer in het Waasland. "Die plannen bevatten nog altijd te weinig bus- en treinverbindingen", klinkt het bij de actievoerders. "We hebben tijdens onze gesprekken met De Lijn nochtans zoveel mogelijk uit de brand proberen te slepen", zegt schepen voor Mobiliteit in Temse, Lieve Truyman (N-VA).