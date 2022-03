Actiecomité wil snelheidsbeperking voor vrachtwagens op Gentse "brokkelbrug"

Het actiecomité Viadukakuk heeft in een brief aan Vlaams minister van mobiliteit gevraagd om de snelheid voor vrachtwagens op het E17-viaduct in Gentbrugge te beperken tot 70 kilometer per uur. De wegbeheerder heeft ondertussen alle mogelijke werken uitgevoerd om de Brokkelbrug tijdelijk op te lappen. "Maar de hinder voor de buurt blijft", zegt actievoerder Hans Verbeeck.