Meyrem Almaci stopt als voorzitter van Groen: "Het is nu aan andere mensen, dat zal Groen deugd doen"

Volgens De Vadder is Almaci richting uitgang geduwd door een deel van de partij. "Een paar maanden geleden was er een verzameling van de partijtop. Ministers en fractieleiders die aangegeven hebben dat het niet meer werkte op die manier. Men is dan gaan kijken of er bij de parlementsleden meer steun was, maar ook dat bleek niet zo aanwezig te zijn. Dan is er, denk ik, zachte druk uitgeoefend op de voorzitter om een keuze te maken."

Al heeft Meyrem Almaci volgens Ivan De Vadder wel haar eigen moment gekozen om haar ontslag aan te kondigen. "Iedereen wist wel dat dit er zat aan te komen. Maar men was heel verrast toen dit nieuws vanmorgen effectief werd naar voren gebracht. Federaal minister Tinne Van der Straeten was bijvoorbeeld niet aanwezig, zit op dit moment in Parijs. Dat is ongelukkig, je zou toch willen dat heel die partijtop achter je staat op zo'n moment. Ook het feit dat het pas vanmorgen is bekendgemaakt en dat de procedure nog niet uitgewerkt is, geeft aan dat het een beetje vanuit het voorzitterschap zelf naar voren is gebracht."