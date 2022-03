Bekaert wil leegstaande fabriek in Ingelmunster ombouwen tot nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen

“We waren zelf niet van plan om een nooddorp te bouwen. Daarvoor moet je een grote oppervlakte en faciliteiten hebben. En die hebben wij niet. Daarom zien we het voorstel als een opportuniteit. We willen erin meegaan, op voorwaarde dat we voldoende regionale ondersteuning krijgen, want als gemeente kan je dat nooit alleen.

De gemeente wil onder meer sociale ondersteuning. “Onze sociale dienst kan dat niet alleen. Ze zijn nu al overbevraagd. Als we die mensen erbij moeten nemen, kunnen we het niet bolwerken.”