"Waarom zouden we nog moeite doen?": "Seksuolotte" ontgoocheld omdat parket klacht over dickpics seponeert

Volgens Van de Heyning is het dan ook nodig om na te denken over onze wetgeving om slachtoffers beter te helpen. "Want dit is echt wel belaging. De persoon die zoiets stuurt, ziet niet dat er nog tientallen anderen zijn die dezelfde foto's sturen en hoe kwetsend en vernederend dat is.

Professor Van de Heyning verwijst daarvoor naar Engeland waar nu wordt gedebatteerd over een wet die heel duidelijk dickpics sturen strafbaar stelt. "Daarnaast moet er echt een verandering in de cultuur komen waarbij het veel duidelijker wordt uitgelegd aan jongens dat ongevraagd zulke foto's sturen eigenlijk een soort van seksuele aanranding is."