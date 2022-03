Vier nieuwe gesloten centra voor gedwongen terugkeer, regering trekt hiervoor 100 miljoen euro uit

“Het is goed dat we hier werk van kunnen maken, want zowel de verantwoordelijke diensten als de lokale besturen vragen hier al heel lang om", aldus Mahdi. "Ik denk dat het belangrijk is dat mensen die de openbare orde verstoren en hier niet moeten zijn, dat we die ook effectief kunnen vasthouden en terugsturen.”



In het akkoord is er ook beslist om het aantal open terugkeerwoningen op te trekken, van 28 naar 54. Die woningen dienen om families met minderjarige kinderen, die geen verblijfsrecht hebben, te begeleiden naar een terugkeer. Onder de vorige federale regering werden gezinnen met kinderen ook een tijdlang opgesloten in gesloten centra, maar na een storm van kritiek werd die beslissing teruggedraaid.