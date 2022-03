Beruchte tafelschuimer opgepakt in Genk

De man had in de Genkse brasserie dinsdag op 3 uur tijd al twee hoofdgerechten opgegeten en elf drankjes gedronken. Maar toen de horeca-uitbater hem de rekening bracht, kon hij niet betalen, omdat hij geen portefeuille bij zich had. De politie werd erbij gehaald en die pakte de man voor verhoor mee naar het commissariaat. Daar kwam aan het licht dat hij niet aan zijn proefstuk toe was. Hij had al 225 keer een horecazaak bezocht zonder te betalen.

De man ontving een dagvaarding om zich later voor de rechtbank te verantwoorden.