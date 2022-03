Biden in Brussel en dus zal het verkeer komende dagen in de knoop liggen: wat kan je precies verwachten?

Tijdens de verplaatsingen van de presidentiële colonne worden heel wat wegen tijdelijk gesloten. Hieronder vind je per dag een overzicht.

Dat is redelijk accuraat, maar uit veiligheidsoverwegingen en door agendaveranderingen kunnen tijdstippen op het laatste moment steeds veranderen. De politie deelt nooit mee welke routes de colonne precies volgt, maar we hebben wel een goed idee over welke routes het gaat. Hou in elk geval een slag om de arm als je in Brussel moet zijn.