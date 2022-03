Boeren en cultuurcentra werken samen: theater op boerderijen

“In juni gaan we 15 theaterstukken spelen in drie boerenbedrijven”, zegt Pieter Taccoen van GC De Wildeman in Herent. “De bedoeling is dat mensen echt naar het bedrijf komen, er een rondleiding krijgen en dan ook naar een fijn theaterstuk kijken dat “Boeren” heet. Daarna komt er ook nog een fotowedstrijd, kunstprojecten aan boerderijen, dat zijn we nog verder aan het uitwerken.”