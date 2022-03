Boeren voeren actie tegen Vlaams stikstofakkoord op wielerwedstrijd Brugge-De Panne Classic

Al geeft de jonge boer toe dat er iets moet gebeuren rond die stikstofuitstoot in de landbouw. “De veeteelt is een grootvervuiler op het vlak van stikstof. Maar die uitstoot helemaal uitsluiten is niet mogelijk. Daarom moet de inspanning evenredig verdeeld worden over de gezinnen en de industrie. De industrie mag eindeloos groeien maar wordt tegelijkertijd ongemoeid gelaten.”

Flor wijst naar de schier eindeloze file vrachtwagens, die op de E40 even verderop de Franse grens trotseert. “Mijn bedrijf ligt dicht bij het natuurreservaat de Cabourduinen. Net daarom krijg ik extra strenge regels opgelegd om te vermijden dat de stikstof neerslaat in dat natuurreservaat. Die file staat daar dikwijls dag en nacht en stoot ook stikstof uit. Maar er wordt niets aan gedaan”, betreurt Blieck.

De 30-jarige boer ziet de toekomst somber in. “Daarom maken we gebruik van deze wedstrijd om de brede bevolking op de hoogte te brengen van ons protest. De wedstrijd hinderen zelf is niet aan de orde want dan komen we negatief in beeld en we willen een positief beeld achterlaten.”