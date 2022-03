"Branddossier was niet in orde", zegt vakbond na brand op schietstand federale politie in Wilrijk van 2 weken geleden

"Het minste dat we kunnen zeggen is dat het branddossier niet meer up-to-date was. Er moet natuurlijk onderzocht worden in hoeverre dat een rol gespeeld heeft bij de brand.

We willen vooral vermijden dat zoiets in de toekomst nog gebeurt en dat het branddossier in orde wordt gebracht. Dat moet snel gebeuren, we willen daar geen 2 jaar of langer op moeten wachten. Er moet een evacuatieplan zijn, de brandslangen moeten werken, de juiste evacuatieverantwoordelijken moeten aangewezen worden. Zodat we niet moeten werken met een branddossier van de jaren stillekens", aldus nog Dehaes.