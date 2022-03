Brouwerij Huyghe plaatst ketels voor nieuwe stadsbrouwerij in centrum Gent

Wie vandaag door centrum Gent wandelt, kan er niet naast kijken. Brouwerij Huyghe, bekend van het Delirium Tremensbier, takelt vandaag 7 grote ketels in de nieuwe stadsbrouwerij in een pand vlakbij het stadhuis. "Dat is een echt huzarenstukje", zegt CEO Alain De Laet bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Het gaat om tanks van 1.000 en 2.000 liter. Die moeten helemaal over het gebouw heen getild worden en terug rechtgezet worden in het gebouw."