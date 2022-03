Burgemeester Steenokkerzeel niet blij met komst van derde gesloten centrum: "Zomaar extra centrum neerzetten kan niet"

“Het is weer de pers die me op de hoogte brengt. Men kan vooraf toch de burgemeester of de gemeente op de hoogte brengen van de plannen die er zijn?”, zegt Ryon aan Radio 2 Vlaams-Brabant. “Deze manier van werken kan niet, vind ik."

"Er zijn wel gesprekken geweest en we hebben daar voorwaarden aan gesteld, maar er is nooit een bevestiging gekomen dat het centrum er zou komen", aldus Ryon. "Als er een nieuw centrum in Steenokkerzeel zou komen, vraag ik een versterking van de politiediensten. Daar vraag ik een compensatie voor want zomaar een centrum neerzetten kan niet.” De offerteaanvragen voor het gebouw in Steenokkerzeel worden deze week gepubliceerd, de bouw start in 2024.