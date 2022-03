Centrum Menen en Barakken worden één grote zone 30

Oppositiepartij CD&V vindt dat ook de weginfrastructuur heringericht moet worden. “Alleen maar de snelheid verlagen geeft de indruk dat het vooral de bedoeling is om de stadskas te vullen”. Schepen Roose zegt dat er later nog ingrepen aan de wegen volgen. “Het verkeersreglement is een grote eerste stap. We moeten nu iedereen meekrijgen in dit verhaal. De weginrichting zal in de toekomst mee-evolueren. Maar ik wil niet degene zijn die blijft wachten tot er nog meer slachtoffers zijn”, zegt Roose.