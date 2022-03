CHECK - Onduidelijkheid over opvallende beelden van raket die in Oekraïense keuken belandt

Iemand stapt een keuken binnen en toont hoe een raket in de gootsteen is terechtgekomen. Naast gaten in het plafond en enkele brokstukken, is de ruimte redelijk onbeschadigd. "Gelukkig is er niets ontploft", schrijft de TikTokker die de video heeft verspreid. Het opvallende filmpje is al zeker 3 miljoen keer bekeken en circuleert ook sterk op Twitter. Het zou het zoveelste voorbeeld zijn van een Russisch bombardement in Oekraïne.