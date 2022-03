Corona- én griepvirus circuleren gretig: wat moet je doen als je ziek bent? En wat brengt de toekomst?

Voor griep is dat duidelijker dan voor corona. Van de griep weten we al decennia dat hij zeer seizoensgebonden is. Na de paasvakantie, ergens in april, is het griepseizoen voorbij. Het goede nieuws is ook dat het griepvaccin beschermt tegen de varianten die momenteel circuleren. De griepvaccins worden voor het griepseizoen aangemaakt op basis van voorspellingen, en dat is niet altijd even makkelijk.

Voor corona is het moeilijker in te schatten wat er nog gaat gebeuren: we hebben nog maar twee jaar ervaring. Maar de voorbije zomers zagen we wel telkens een dip in mei en juni.