Dieselprijs morgen alweer duurder, van accijnsverlaging is niets meer te merken

Diesel aan de pomp wordt morgen alweer duurder, zelfs in die mate dat van de accijnsverlaging van dit weekend niets meer te merken is. Zaterdag was de prijs nog gedaald met 17,5 cent per liter. De verhoogde maximumprijs van diesel wordt volgens Energia, de federatie van oliebedrijven, veroorzaakt door de stijging van de olieprijs.