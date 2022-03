Druk bij schroothandelaars, veel mensen willen oud ijzer verkopen: "Vorig jaar 4 euro per kilo koper, nu bijna 7"

Hoe de prijzen voort zullen evolueren, weet Vanpoucke niet. "We volgen dat op, maar niemand kan dat voorspellen. In het verleden hebben we wel gezien dat oorlogen een grote invloed hadden op de schrootmarkt. Van een collega die al lang in het vak zit, hoorde ik dat de ijzerprijs tijdens de Korea-oorlog op 10 frank per kilo stond. Dat zou omgerekend naar nu, met de inflatie en zo, meer dan 1 euro per kilo zijn. We zitten nu dus bijna in de helft. Er is dus nog wel wat mogelijk."