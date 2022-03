Een maand oorlog in Oekraïne: de verwachte Russische pletwals heeft zich vastgereden

Het Kremlin blaast die feiten nu buiten proportie op om de Russische invasie te verantwoorden. Radicaal-rechts heeft bijvoorbeeld in de Oekraïense verkiezingen na 2014 nooit gescoord en kwam nooit boven de verkiezingsdrempel van 5 procent. En de status van het Russisch is zeker voer voor politieke discussies, maar kan moeilijk als een echte casus belli worden gebruikt. Dat besefte blijkbaar ook het Kremlin want fictieve feiten moest de bedreiging voor de Russisch sprekenden in Donetsk en Loegansk snel doen escaleren.

Blijkbaar ging het Kremlin er op basis van die fictie ook van uit dat de Oekraïners de Russische militairen als bevrijders zou ontvangen, zeker in steden waar de meerderheid Russisch spreekt zoals in Charkov. Er was niemand die president Poetin uit zijn droom durfde halen. We hebben in Irak gezien tot wat een invasie leidt die gesteund is op slechte inlichtingen. Het Kremlin is nu in dezelfde val getrapt. De wil om iets te doen tegen Oekraïne, die splijtzwam tussen Rusland en het Westen sinds 2004, was groter dan de wil om de realiteit onder ogen te zien.