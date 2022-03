Eerste asperges van het seizoen in Kinrooi: het witte goud is vroeger dan verwacht

“Ik hoop dat de mensen nu niet voorzichtig gaan zijn in hun aankopen. Er is voldoende voorraad. Asperges zijn het witte goud, een luxe product inderdaad, maar het is de eerste groente van het seizoen én onbetaalbaar in smaak”, vertelt een fiere aspergeteler Johan Driessens. “Omdat we hier lichte zandgrond hebben, kweken we de lekkerste asperges. Ze zijn zachter en zoeter van smaak.”