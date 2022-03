Podiumbeest, activist, brave huisvader: sir Elton John wordt vandaag 75 jaar

Elton John bezingt België in "Just like Belgium" en beleeft hier ook zijn eerste televisie-optreden, in Knokke in 1970. Sindsdien treedt hij regelmatig op in ons land, de teller staat op 22 publieke optredens. In 1987 kan Mike Verdrengh hem nog strikken voor een tv-interview in Bredene, Elton John is dan net terug uit Australië waar hij optrad met het Melbourne Symphony Orchestra. Tien jaar later speelt hij in Gent, waar voetbalfan Elton tijd maakt voor een meet & greet met de spelers van voetbalclub Sint-Truiden. Of hij de gesigneerde voetbal en het shirt met rugnummer 10 nog steeds bezit, is niet bekend.