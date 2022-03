Ex-directeur van Antwerps woonzorgcentrum stal geld van bewoners om gokverslaving te financieren

In woonzorgcentrum Park Lane aan Van Eycklei in Antwerpen zou een ex-directeur geld gestolen hebben van enkele bewoners. De beklaagde werkte sinds mei 2019 in het woonzorgcentrum. In oktober 2020 ontving de regionale directie een klacht omdat de man 10.000 euro had willen lenen van een bewoner. Hij betwistte de feiten niet en werd ontslagen. Later kwamen er nog andere feiten aan het licht, waardoor het woonzorgcentrum en Orpea Belgium, de groep waartoe Park Lane behoort, een klacht indienden met burgerlijke partijstelling.