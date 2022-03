Gent stelt vernieuwd wintercircus voor: "Nieuwe invulling met oog voor geschiedenis van het gebouw"

In Gent is zonet het nieuwe wintercircus voorgesteld. De renovatiewerken zijn er zo goed als klaar. Het circus is een bijzonder gebouw uit de 19e eeuw, in de buurt van de Vooruit en de bibliotheek de Krook. Het gebouw stond jarenlang leeg, maar bood vroeger plaats voor optredens met onder meer olifanten. Later werd het een garage waar oldtimers werd gestockeerd. "Vandaag presenteren we met trots de gedeeltelijke renovatie van dit historische gebouw", zegt schepen voor Stadsontwikkeling Sami Soughuir (Open VLD) bij Radio 2 Oost-Vlaanderen.