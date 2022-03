"Ik zag mensen bloeden, sommigen met open breuken": twee overlevenden getuigen over bombardement op theater in Marioepol

Zeker een deel van de mensen in het theatergebouw bevond zich op het moment van de explosie in een schuilkelder. De dag na de aanval zijn volgens de lokale overheid 130 mensen uit die kelder gered. Maar we weten nog steeds niet hoeveel mensen in die kelder zaten en hoeveel mensen ergens anders in het gebouw verbleven. Sindsdien is er geen nieuws meer over een eventuele reddingsactie, overlevenden of dodelijke slachtoffers.



Uit de getuigenissen die de Britse openbare omroep BBC bij enkele overlevenden kon optekenen, zou kunnen worden afgeleid dat zeker niet alle aanwezigen op het moment van de explosie in de schuilkelder zaten en dat de kans dat er veel doden zijn, toch wel groot is. Zwaargewonden waren er zeker, zo vertellen de overlevenden aan de BBC, maar of zij gered zijn, verzorgd konden worden en het uiteindelijk overleefd hebben, ook dat is in de zwaar belegerde stad moeilijk te achterhalen.

Voorlopig zijn de getuigenissen van enkele overlevenden het enige houvast in dit drama. Dit is hun verhaal.