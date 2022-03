Halle geeft eenmalige energiepremie aan 40 kinderopvanginitiatieven

“Wij kregen van diverse opvanginitiatieven het signaal dat hun kostenstructuur ook onder druk komt door de stijgende energiekosten”, zegt schepen van Kinderopvang Dieuwertje Poté (CD&V). “Daardoor kunnen de opvangprijzen gaan stijgen, of moeten de opvangcentra de handdoek in de ring gooien. Door het grote tekort dat er al is in Halle, willen we dat echt vermijden. De cheque zal zeker niet de volledige stijging dekken, maar we vinden ook dat er daar op hoger niveau van de overheid moet ingegrepen worden. Lokaal willen we iets bijdragen om een oplossing te geven aan dat probleem.”