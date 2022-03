Hoe komt wereldberoemde "Lady Stark" in een Belgische film terecht? Onze filmreporter sprak met haar

Ze werd wereldberoemd als Lady Stark, een iconisch personage in de bijzonder populaire tv-serie "Game of Thrones". En nu speelt ze mee in een nieuwe Belgische film. De Noord-Ierse actrice Michelle Fairley was enkele weken leden geleden te gast in Oostende, waar ze een ster kreeg op de Walk of Fame op de zeedijk. Fairley was hier om de film te promoten, een liefdesverhaal dat zich afspeelt in de Schotse hooglanden. Lieven Van Gils kon haar interviewen en ontdekte dat ze helemaal niet van sterren houdt.