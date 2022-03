Hoogdag voor vliegtuigspotter Tim: “Als luchtvaartliefhebber moèt je de Air Force One gezien hebben”

“Morgen is er de NAVO-top en Joe Biden zal daarop aanwezig zijn. De Air Force One is een uniek en prachtig exemplaar en vliegt niet elke dag naar Brussel. Zeker voor luchtvaartliefhebbers iets wat je moet gezien hebben, dus we gaan vanavond het vliegtuig proberen te spotten”, zegt een enthousiaste Tim op Radio 2 Vlaams-Brabant, die zelf steward is.