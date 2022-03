Ieper krijgt geld voor de restauratie van de Menenpoort

Vlaams minister van Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) zal 1,6 miljoen euro uittrekken voor restauratiewerken aan de Menenpoort in Ieper. Er komt ook nog eens 300.000 euro bovenop van de stad Ieper. De bedoeling is het oorlogsmonument weer tiptop in orde te krijgen voor zijn 100ste verjaardag. Dat is in 2027.