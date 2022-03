Wat laat Almaci bij Groen na, nu ze opstapt? "Ze heeft een stevige basis gelegd, maar die niet echt kunnen verzilveren"

In haar toespraak zei Almaci niks over een opvolger of over een aanstellingsprocedure voor die opvolger. In een persbericht staat wel een zinnetje dat "de leden voor de zomer een nieuwe voorzitter zullen kunnen kiezen". Duidelijkheid over de procedure of eventuele kandidaten is er nog niet. "Het ligt helemaal open momenteel", analyseert De Vadder. "Dat is wel tekenend voor de afstand die er soms was tussen de voorzitter en de rest van de partijtop."