Jan uit Langemark veilt zijn Legocollectie voor Oekraïense vluchtelingen: "Had anders geen plaats genoeg in mijn huis"

Sinds twee weken vangt Jan VandenBerghe drie Oekraïense vluchtelingen op in zijn huis: een moeder met een dochter en een zoon. Toen hij zijn huis aan het opkuisen was, groeide het idee om zijn Legocollectie te verkopen voor het goede doel. "De grote slaapkamer waarin de moeder slaapt, was vroeger mijn Legokamer", vertelt Jan. "Ik heb dat allemaal moeten verplaatsen, tijdens de verhuizing besefte ik dat ik misschien wat te veel Lego had staan. Daarom groeide het idee om een deel daarvan te verkopen voor het goede doel."

Een deel van het geld gaat rechtstreeks naar de Oekraïense vluchtelingen die bij hem logeren. "Zij mogen zelf een organisatie kiezen waar het geld naartoe gaat."