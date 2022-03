Niet alleen voor journalisten, ook voor hun fixers is het levensgevaarlijk werken in Oekraïne: enkelen getuigen 

Naarmate de dreiging van een oorlog in Oekraïne eind vorig jaar toenam, is ook de vraag naar fixers in dat land fors toegenomen. Jonge Oekraïners die verschillende talen spreken meldden zich om een steentje bij te dragen. Ook VRT NWS maakt gebruik van lokale fixers. Zo schakelde ik zelf tijdens mijn verblijf in Oekraïne in februari de jonge blogger Vitalii in, die zeer gemotiveerd was om informatie te zoeken en Russische propaganda te ontmaskeren.