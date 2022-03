Jogger die hondje Dribbel doodstak in Waasmunster krijgt 5 maanden cel met uitstel

Volgens de jogger was de dood van Dribbel het gevolg van een samenloop van omstandigheden. "Ik liep op dat ogenblik in een verlaten gebied. Vanuit het niets kwam er plots een hond uit het bos gelopen en die stoof naar mijn benen. Ik vond het dier erg agressief en ik ben in paniek geslagen", vertelde de jogger tijdens de zitting voor de rechtbank in Dendermonde.

"Zijn baasje riep wel dat hij niets zou doen, maar ik had het gevoel dat men compleet geen controle over het beest had. Toen de hond me bleef volgen heb ik in paniek en in een instinctieve reactie mijn mesje genomen en heb uitgehaald."